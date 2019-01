publié le 23/01/2019 à 06:38

Des paysages tout blancs. De 5 à 10 centimètres de neige recouvrent ce mercredi matin les chaussées des Ardennes jusqu'à l'ouest de la Bourgogne. On peut même attendre jusqu'à 10 centimètres sur les hauteurs, selon Météo France.



L'épisode neigeux qui a fait son apparition mardi 22 janvier en France se poursuit donc ce mercredi. 29 départements ont été placés en vigilance orange aux avalanches dans les Pyrénées et à la neige et au verglas dans le centre et le nord du pays.

La vigilance pour les avalanches concerne les départements des Pyrénées-Atlantiques (64), des Hautes-Pyrénées (65), de la Haute-Garonne (31) et de l'Ariège (09). Ceux en alerte à la neige et au verglas sont les suivants : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Côte-d'Or (21), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Saône-et-Loire (71), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Suivez l'évolution de la journée

06h38 - Bonjour à tous et bienvenue sur RTL.fr. Nous allons suivre ensemble cette deuxième journée marquée par d'importantes chutes de neige sur le pays.