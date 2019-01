et Léa Stassinet

Faut-il s'inquiéter pour nos bébés ? L'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ndlr) a analysé les 23 types de couches les plus commercialisés en France, y compris des paquets estampillés "écologiques", et y a décelé des substances chimiques, dont certaines sont carrément toxiques.



Invité sur RTL ce mercredi 23 janvier, Benjamin Binot, le directeur général de Procter et Gamble France, qui produit les couches Pampers l'a affirmé : "Nos couches sont sûres". Mais pour répondre aux question des parents inquiets, il a annoncé la mise en place d'un numéro vert ouvert à partir de 9 heures : 0.800.945.130.

"Des questions vont se poser", a-t-il reconnu. "J'ai donc pris la décision de publier sur notre site tous les rapports effectués sur nos couches, pour que les consommateurs aient accès à ces informations", a poursuivi Benjamin Binot. "100.000 tests ont été effectués l'an dernier", a-t-il rappelé, précisant qu'il n'y avait pas de parfums dans leurs produits.