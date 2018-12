publié le 11/12/2018 à 08:21

Plus de trois semaines après le début de la mobilisation des "gilets jaunes", Emmanuel Macron s'est exprimé pendant 13 minutes hier soir depuis l'Élysée. Le chef de l'État a annoncé une hausse de 100 euros du Smic par mois. 100 euros de plus sans charges supplémentaires pour les entreprises.



On retiendra aussi le retour des heures supplémentaires défiscalisées et la fin de la hausse de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2.000 euros par mois. Insuffisant a dit dès hier soir la France Insoumise.

"La question de la CSG pour les retraités à moins de 2.000 euros je vous l'accorde, c'est du très concret, ça c'est positif", a reconnu le député du Nord insoumis Adrien Quatennens, avant de nuancer. "Mais l'ensemble est un espèce d'amas de rustines alors qu'il conviendra véritablement de changer toute la roue. Le compte n'y est pas, clairement", a-t-il déploré.

"J'ai l'impression que le but d'Emmanuel Macron n'est pas de sortir les Français des difficultés qu'ils connaissent, mais de se sortir lui seul des difficultés qu'il rencontre", a-t-il conclu.

À écouter également dans ce journal

Économie - Emmanuel Macron a demandé aux entreprises de verser une "prime de fin d'année à leurs employés" sans impôt, ni charge.



International - La première ministre britannique Theresa May a décidé hier de reporter le vote sur l'accord de sortie conclu avec l'Union européenne, le Brexit. Après cette annonce, Donald Tusk a décidé de convoquer un sommet européen sur la question jeudi à Bruxelles.



Football - Les Parisiens jouent pour une place en 8es de finale de la Ligue des Champions ce soir. Ils affrontent l'Étoile Rouge de Belgrade ce soir à 21 heures au Marakana.