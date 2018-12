Une liste "gilets jaunes" devrait se présenter aux élections européennes

et AFP

publié le 11/12/2018 à 05:35

Le mouvement des "gilets jaunes" serait-il en train de se structurer au point de représenter finalement une force politique capable de présenter des candidats à des élections ? C'est en tout cas ce qui pourrait se passer prochainement, dès le printemps 2019, avec une liste estampillée "gilets jaunes" aux élections européennes.



Hayk Shahinyan, figure médiatique du mouvement en Seine-Maritime, a annoncé lundi 10 décembre qu'une liste "gilets jaunes" se présenterait aux prochaines européennes. "Nous sommes en train de nous organiser. Nous allons présenter une liste aux Européennes, nous avons envie d'investir le champ politique", a-t-il affirmé sur France 2.

Le mouvement populaire spontané, qu'aucun parti politique traditionnel n'a pu investir et récupérer, va ainsi tenter de constituer une force politique. "Les gens sur le terrain ont compris qu'ils sont en train de reprendre en main le pays. Ils n'ont plus envie qu'on leur dise 'on a décidé de vous donner des miettes'", a justifie Hayk Shahinyan.