publié le 03/11/2018 à 08:23

Le scrutin des midterms, qui se tiendra mardi 6 novembre, s'annonce difficile pour les républicains au Congrès américain. Mais Donald Trump peut vanter la bonne santé de l'économie américaine.



En meeting en Virginie occidentale le 2 novembre, le président américain a abordé emploi et immigration face à son auditoire. "Cette élection est un choix entre les résultats républicains et la résistance radicale. Un choix entre la grandeur et le blocage. Un choix entre les boulots et les mafias. Un choix entre une économie puissante et les démocrates qui deviennent fous", a lancé Donald Trump.

De fait, les derniers indicateurs publiés avant les élections de mardi sont bons : l'économie américaine a créé 250.000 emplois au mois d'octobre, tandis que le taux de chômage reste à 3,7%. Autre tendance encourageante : l'accélération de la hausse des salaires à 3,1%, soit un rythme bien supérieur à celui de l'inflation.

