Une ancienne élue de Haute-Savoie jugée vendredi 2 novembre à Annecy pour des malversations présumées a été hospitalisée après avoir absorbé des médicaments en plein procès, selon le parquet.



Juste après l'annonce des réquisitions par la procureure de la République, Véronique Denizot, l'ancienne maire socialiste de Meythet, Sylvie Gillet de Thorey, a quitté la salle avant d'ingérer des médicaments dans l'enceinte du tribunal, information communiquée par son avocat aux magistrats. Ceux-ci ont prévenu les pompiers qui ont accompagné l'ancienne élue à l'hôpital, en présence de son mari, selon la même source. La nature et la quantité du produit ingéré par la prévenue n'étaient pas encore connues.

Sylvie Gillet de Thorey, qui fut également une vice-présidente du conseil régional Rhône-Alpes, était jugée pour "faux et usages de faux, abus de confiance et détournement de fonds publics". La justice lui reproche d'avoir détourné 79.000 euros entre mai 2010 et décembre 2012. Le parquet a requis à son encontre 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende.