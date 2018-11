La boutique parodique de l’Élysée reverse ses bénéfices à des associations

publié le 03/11/2018 à 03:48

Le succès de la boutique parodique de l’Élysée profite à des associations humanitaires. Les produits reprenant les petites phrases d'Emmanuel Macron comme les tee-shirts "pognon de dingue", "gaulois réfractaire" se vendent bien, et les créateurs du site Enlysée ont décidé de faire dons des gains obtenus.



Ces jeunes entrepreneurs nordistes sont allés vendredi 2 novembre à Calais remettre 30.000 euros de dons aux associations Salam, L'Auberge des Migrants et à la Fondation Abbé Pierre. Ils avaient lancé leur site il y a un mois, juste après la boutique "officielle" de l'Élysée. La boutique parodique a déjà enregistré plus de 3.000 commandes, et s'apprête à faire encore plus de ventes à Noël.

Les fondateurs, qui aimeraient que le président de la République parraine leur action, s'étaient engagés à reverser leurs bénéfices à des causes humanitaires. À Calais, plusieurs centaines de migrants sont encore présents, désireux de gagner l'Angleterre, mais ils sont régulièrement chassés par les autorités.