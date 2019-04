publié le 17/04/2019 à 08:03

La réponse d'Emmanuel Macron aux "gilets jaunes" attendra. Le chef de l'État a dit ce mardi 16 avril au soir dans une allocution à l'Élysée refuser le "piège de la hâte". Sa conférence de presse prévue ce mercredi est également reportée sine die. Néanmoins le contenu des annonces qu'il devait faire a été dévoilé, RTL les révélait hier. Parmi les mesures les plus marquantes, une baisse des impôts pour les classes moyennes, la suppression de l'ENA, ou encore la réindexation des petites retraites, jusqu'à 2.000 euros, sur l'inflation. Un geste en direction des plus âgés, très sollicités depuis le début du quinquennat. Mais qu'en pensent les intéressés ?



Si Lucien, 72 ans, s'en réjouit, son voisin, un autre septuagénaire, est plus sceptique. Ce dernier est persuadé que de toutes façons, l'effet de cette mesure sera moindre en terme de pouvoir d'achat, car selon lui, l'inflation mesurée par l'Insee qui servira de base à la réindexation ne correspond pas à la réalité : "Il va y avoir une augmentation de l'électricité, c'est ça nous qu'on ressent, c'est des trucs concrets, c'est pas des statistiques", déplore t-il, ajoutant "à chaque fois, on y laisse des plumes".

Mais encore faut-il s'assurer de recevoir quelque chose. Claude, par exemple, qui possède une pension légèrement supérieure à 2.000 euros, ne bénéficiera pas de la réindexation. "Je me fais avoir", explique le retraité, qui se dit "déçu" et "scandalisé". Comme lui, 30% des retraités ne seront pas concernés par le geste d'Emmanuel Macron, au motif qu'ils gagnent trop.

