Incendie à Notre-Dame : Michelle Obama appelle les Parisiens à "être forts"

publié le 17/04/2019 à 00:51

L'ancienne Première dame des États-Unis a tenu à adresser un message de soutien aux Français et aux Parisiens, inconsolables après le terrible incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris.



Michelle Obama, de visite dans la capitale française pour présenter son livre de mémoires intitulé Devenir, a appelé les Parisiens à "être forts". "Vous avez traversé des épreuves bien plus terribles que nombre d'entre nous. Soyez forts et ayez la foi", a-t-elle lancé sur la scène de l'AccorHotel Arena. "Notre-Dame sera reconstruite !", a poursuivi l'épouse de Barack Obama.

L'ex-Première Dame a raconté n'avoir d'abord pas cru ce qui arrivait. "C'était l'incrédulité (...) Je n'ai pas vraiment réalisé jusqu'à ce que je voie les images". La voix remplie d'émotion, Michelle Obama a expliqué ce que ce monument emblématique de Paris représentait pour elle depuis son enfance.

Une visite qu'elle n'a pas oubliée

"Paris a été ma première expérience internationale quand j'étais petite fille", s'est-elle remémoré. "C'était la première fois que je partais en avion loin de chez moi avec un passeport. Je me souviens être allée à la cathédrale et avoir mangé une crêpe au fromage comme aujourd'hui", a-t-elle ajouté devant un public conquis.



L'ex-"First lady", qui a récemment ravi à Hillary Clinton le titre de femme la plus admirée aux États-Unis, devait initialement présenter Becoming (Devenir dans sa version française) le 5 décembre dans la capitale française, avant de reporter sa visite en raison des obsèques du président George Bush. Becoming, sorti le 13 novembre et traduit dans une trentaine de langues, s'est déjà vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde.