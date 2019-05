publié le 23/05/2019 à 07:25

Les Européennes sont lancées, ce jeudi 23 mai, et les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les premiers pays à voter. Les bureaux ouvrent dans une heure et demie outre-Manche, dans le contexte très particulier que l'on connaît. Theresa May, plus affaiblie que jamais, a encore perdu une ministre ce 22 mai.



Alors que le parti du Brexit devrait être le grand vainqueur de ce scrutin, les pro-Europe parviendront-ils à faire entendre leur voix ? Irina, candidate pour le parti pro-européen libéral démocrate, tente de convaincre les riverains que voter pour son parti permettra d'obtenir un référendum pour endiguer le Brexit.

Isabelle, une Française qui vit à Birmingham, prendra sa décision finale en fonction des conseils donnés par les sites créés pour faciliter le vote "utile" des europhiles. Les Green, (les Verts), les libéraux démocrates et le nouveau parti Change UK, courtisent les électeurs pro-européens de Grande-Bretagne. Nora, candidate de Change UK, considère que d'avoir autant de partis en lice pour les élections, avec une diversité d'opinions et d'identités au service d'une même idée, est "une chance" pour les citoyens.

Cependant, le parti du Brexit risque de recueillir plus de voix et d'obtenir plus d'euro-députés.

À écouter également dans ce journal

Ascoval - L'instabilité de la livre sterling a plombé les comptes du repreneur d'Ascoval, British Steel, placé mercredi 22 mai en liquidation par le gouvernement britannique. Un nouveau coup dur pour les 270 salariés de l'aciérie, même si Bruno Le Maire, le Ministre de l'Économie, se veut rassurant.



Écologie. La date n'a pas été choisie au hasard, Emmanuel Macron réunit ce matin à l'Elysée le tout premier Conseil de Défense Écologique, censé déboucher sur des annonces concrètes.



Procès Balkany. Le tribunal va s'intéresser aujourd'hui aux conditions d'acquisition d'une première villa aux Antilles.



Ehpad. En Seine Martitime, une famille porte plainte pour maltraitance dans un EHPAD. C'est une information RTL.