Les élections européennes devraient bien avoir lieu au Royaume-Uni. Alors que la Première ministre Theresa May poursuit ses difficiles tractations avec l'opposition travailliste et a demandé aux Européens un report de la date du Brexit au 30 juin, le Royaume-Uni a fixé au jeudi 23 mai la date des élections européennes tout en assurant espérer ne pas avoir à les organiser, trois ans après avoir voté le Brexit, a annoncé un porte-parole du gouvernement.



"Cela reste l'intention du gouvernement de quitter l'Union européenne avec un accord et de passer la législation nécessaire avant le 22 mai, pour que nous n'ayons pas besoin de participer" à ces élections, qui seraient alors annulées, a précisé le porte-parole.

Theresa May se rendra à Berlin et à Paris ce mardi 9 avril pour des entretiens avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron. Le lendemain, ce sont tous les chefs d'Etat et de gouvernement européens qui envisageront un nouveau report lors d'un sommet européen qui se tiendra à Bruxelles.