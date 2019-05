publié le 23/05/2019 à 07:33

En Seine-Maritime, une famille porte plainte pour maltraitance dans un Ehpad. Henri Tessier, 89 ans, est mort en mai 2017. L'homme aurait été négligé par le personnel soignant de l'établissement de Grugny, au nord de Rouen, d'après les conclusions d'un rapport d'experts.



C'est après la lecture du rapport médical et du rapport d'expertise que la famille de l’octogénaire a décidé de déposé plainte, notamment pour défaut de soins et maltraitance sur personne vulnérable ayant entraîné la mort. "Ce qu'il y a de sûr, c'est que si on n'était pas venus à l'improviste cinq jours avant sa mort, mon père serait mort dans l'indifférence la plus totale", déplore Isabelle Tessier, une des filles de la victime, au micro de RTL.

"Comment vous voulez faire le deuil de votre papa quand vous savez comment il est mort, comment pendant des semaines il a souffert, c'est inhumain. Même un chien fait pas ça, on le pique le chien. Jusqu'au bout, il a supplié avec ses yeux. C'est marqué dans le dossier médical que j'ai récupéré et ils n'ont rien fait, ils l'ont laissé souffrir dans l'indifférence. J'ai tout le restant de ma vie pour que la justice soit faite mais je ne lâcherai jamais", déclare-t-elle.

La direction de l'Ehpad de Grugny a expliqué comprendre la douleur de la famille mais la directrice, qui n'était pas en poste au moment des faits, n'a pas souhaité faire de commentaires.