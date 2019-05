Brexit : les députés européens britanniques pourraient ne jamais siéger

publié le 09/05/2019 à 10:10

Les élections européennes se tiendront au Royaume-Uni le 23 mai prochain, même si les députés britanniques adoptent d'ici là un accord de Brexit, a assuré mardi 7 mai le vice-Premier ministre David Lidington.





La Première ministre Theresa May s'était pourtant engagée à annuler ce scrutin en cas d'adoption de l'accord. La dirigeante britannique avait convoqué ce vote à contrecœur près de trois ans après le vote des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. "Mais étant donné le peu de temps qu'il reste (...), il n'est malheureusement pas possible d'achever le processus législatif avant la date légale des élections européennes", a justifié David Lidington dans une déclaration télévisée. Car même si l'accord de Brexit était adopté par le parlement britannique, il devrait ensuite être ratifié.

Ce qui donne lieu à une situation "kafkaïenne" et "ubuesque", explique sur RTL Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences po et à l'Inalco. Le spécialiste des questions européennes poursuit : "On risque d'avoir des députés européens qui ne siégeront jamais au Parlement et cette campagne n'aura servi à rien". En effet, la première session plénière aura lieu le 2 juillet prochain, "et l'objectif de Theresa May est de pouvoir voter l'accord de retrait avant le 2 juillet", ajoute Patrick Martin-Genier.

La campagne a en tout cas bel et bien été lancée outre-Manche. Nigel Farage, ancienne figure du parti pro-Brexit Ukip a créé son propre parti et fait largement la course en tête dans les sondages. Il récolte 27% d'intentions de vote. Un grand nombre de députés hostiles à l'UE devraient donc représenter les Britanniques à Bruxelles...