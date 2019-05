publié le 22/05/2019 à 20:32

Theresa May a surpris tout le monde. Mardi 21 mai, la Première ministre britannique a annoncé une série de compromis, dont la possibilité de voter sur un second référendum, pour tenter de rallier à son plan de Brexit la majorité des députés britanniques.



Theresa May est aux abois, elle est sur le point de devoir subir l'hallali. Ça fait trois ans qu’extrêmement maladroitement, elle essaye de trouver une solution. Elle a présenté trois projets qui ont été recalé, elle n'a plus de majorité, elle a accepté le principe de quitter le gouvernement cet été... Une personne normale aurait déjà démissionné.

Elle, c'est une femme en acier. C'est une oratrice médiocre, c'est une politique de petite dimension mais elle a un caractère absolument d'airain. Elle fait une ultime tentative où, en gros, elle propose tout ce qu'elle avait refusé jusqu'à présent. Elle tire sa dernière cartouche.