publié le 22/05/2019

Les salariés de l'usine British Steel de Saint-Saulve, ex-Ascoval, vont être reçus "d'ici la fin de la semaine" par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, a annoncé la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher.



Le sidérurgiste britannique a été placé en liquidation par le gouvernement britannique, une semaine après le rachat du site français par sa maison mère Olympus Steel Ltd. Le gouvernement français a assuré que ce site n'était pas concerné par cette liquidation. "Aux salariés d'Ascoval (...) je veux dire que nous sommes à leur côté et qu'ils peuvent compter sur notre engagement total ainsi que sur celui des élus locaux", a-t-elle déclaré à l'Assemblée nationale.

Les salariés ont brièvement arrêté le four de l'aciérie après l'annonce de la faillite de British Steel ce mercredi 22 mai, avant de le remettre en route à l'issue d'un CE extraordinaire.

