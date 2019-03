publié le 07/03/2019 à 15:41

Jusqu’à présent, Emmanuel Macron n'avait que très rarement évoqué la question de la transition écologique lors des réunions du grand débat national. Ce jeudi 7 mars, le président de la République s'est rendu à Gréoux-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence, pour échanger essentiellement sur le thème de l'environnement avec 400 élus et jeunes.



Lors de cette réunion, le chef de l'État a appelé à "aller plus fort, plus vite et plus loin" dans la transition écologique. "Je comprends l'impatience de la jeunesse", a notamment déclaré le chef de l'Etat en répondant à des collégiens qui lui ont exprimé leur inquiétude. La transition écologique vise à "passer d'un modèle à l'autre", a répondu M. Macron. "Notre défi, c'est de le faire le plus vite possible. Je crois qu'on peut faire plus vite, plus fort, plus loin, en donnant plus de pouvoirs au local et en changeant de méthodes".

Organisée une semaine avant la fin du grand débat, cette réunion est la dixième à laquelle participe le chef de l'Etat depuis qu'il a lancé, à la mi-janvier, la grande consultation censée répondre à la crise des "gilets jaunes". Première étape de sa journée, Emmanuel Macron se rendra ensuite dans le village de Sainte-Croix, sur les bords du lac du Verdon, l'un des sites les plus touristiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.