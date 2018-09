publié le 25/09/2018 à 07:15

Le fameux "trou de la Sécu" n'est pas encore comblé, mais en attendant l'extinction de la dette sociale prévue pour 2024, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 devrait rester comme celui de la fin des déficits. le gouvernement doit présenter mardi un budget de la Sécurité sociale.





Avec un objectif : développer les médicaments génériques. Ils sont moins chers pour l'Assurance Maladie. Les médecins qui choisissent de ne pas y recourir devront expliquer leur choix à leur patient. Et dès 2020, les patients qui préfèrent la version classique sans raison particulière seront moins remboursés, selon les informations de RTL.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, veut aussi mettre la pression sur les labos pharmaceutiques pour faire baisser les prix. Le budget de la Sécurité sociale sera en excédent pour la première fois depuis 18 ans, au prix d'un coup de rabot sur les pensions de retraites et les allocations familiales.

À écouter également dans ce journal

Justice : une reconstitution a eu lieu cette nuit pendant plus de 6h à Pont de Beauvoisin et dans les environs en présence notamment de Nordahl Lelandais et des parents de la victime. Le cortège a marqué un arrêt qui ne figurait pas jusqu'à présent sur les étapes indiquées par le meurtrier présumé : une zone commerciale.

Justice : Mamoudou Gassama avait escaladé 4 étages à mains nues pour sauver son fils de 4 ans. Le père 37 ans de l'enfant est jugé aujourd'hui à Paris.





Football : Didier Deschamps a été nommé Entraîneur de l'année. Le sélectionneur des Bleus, champion du monde, a reçu l'un des Trophées FIFA 2018 décernés à Londres.