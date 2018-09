publié le 24/09/2018 à 07:16

6 milliards d'euros de baisse d'impôts... C'est le chiffre que va marteler l’exécutif. Le gouvernement dévoile son budget pour 2019 en conseil des ministres ce lundi 24 septembre.



Ces 6 milliards, c'est en réalité l'addition de toutes les baisses déjà annoncées (taxe d'habitation, suppression des cotisations salariales, baisse de la CSG pour 300.000 retraités supplémentaires...). L'objectif est de faire oublier les mauvaises nouvelles comme la faible revalorisation des pensions de retraites ou des allocations familiales.

Parmi les sujets toujours en cours de discussion entre le patronat et les syndicats : la dégressivité des allocations chômage. Le gouvernement veut économiser un peu plus d'un milliard d'euros par an. Mais pour Laurent Berger, le Secrétaire Général de la CFDT, ce n'est pas aux chômeurs de payer.

À écouter également dans ce journal

Société : la justice doit se prononcer sur l'avenir du chantier très controversé de la rocade de Strasbourg. Un projet régulièrement relancé puis abandonné depuis les années 70.



Société : La comédienne Muriel Robin dénonçait ce week-end "le silence assourdissant autour des violences conjugales". Notamment dans un appel signé par de nombreuses personnalités comme Carole Bouquet, Vanessa Paradis et Michel Drucker. Il demande une formation obligatoire pour les policiers, les gendarmes, les juges, les magistrats.



International : aux États-Unis, coup d'envoi de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Plus de 130 chefs d'État sont attendus. Les mots échangés entre Donald Trump et le Président iranien, Hassan Rohani sont très attendus.