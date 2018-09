Paris : le père de l'enfant sauvé par Mamoudou Gassama jugé mardi

publié le 24/09/2018 à 17:13

Les images étaient devenues virales. Au mois de mai, un jeune garçon avait été sauvé de justesse alors qu'il était accroché à un balcon, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. C'est un jeune sans-papiers malien, Mamoudou Gassama, qui avait sauvé la vie de l'enfant. Le père de l'enfant sera jugé ce mardi 25 septembre à Paris.



Cet homme de 37 ans comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour "soustraction à ses obligations parentales". Le 26 mai dernier, il avait laissé seul son garçonnet de quatre ans dans son appartement donnant sur la rue.

L'enfant avait atteint le balcon du logement situé au 6e étage puis, selon une source proche du dossier, semble en avoir chuté en diagonale pour se rattraper à la rambarde d'un étage inférieur.

Le voyant ainsi suspendu dans le vide, un jeune migrant malien, Mamoudou Gassama, rebaptisé depuis "Spider-Man", avait escaladé en moins de trente secondes la façade à main nues, et mis l'enfant à l'abri.

Le père, parfaitement conscient qu'il a fait une grosse bêtise Me Ruiz, avocat du père du petit garçon Partager la citation





Les images filmées par des passants ébahis avaient fait le tour du monde et son acte de bravoure avait valu à Mamoudou Gassama, reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, d'obtenir la nationalité française. Le décret de naturalisation est paru au Journal officiel mi-septembre.

Le père de l'enfant sera présent mardi, a indiqué à l'AFP son avocat, Romain Ruiz : "Parfaitement conscient qu'il a fait une grosse bêtise", "il remet son sort entre les mains de la justice".



Mais "au delà de l'émoi parfaitement légitime suscité par cette affaire, nous devons garder à l'esprit que nous sommes dans un État de droit et que par conséquent la loi doit s'appliquer en toute circonstance. Or l'infraction reprochée à mon client n'est pas juridiquement constituée", a estimé l'avocat.



En l'absence de la mère, qui se trouvait alors à l'île de La Réunion, le père était sorti "entre trente minutes et une heure", "faire des courses, parce que son fils avait faim", prenant pourtant "des précautions" pour qu'une telle situation ne se produise pas, a expliqué l'avocat.

L'enfant avait retrouvé sa famille après la garde à vue du père

Le procureur de la République de Paris, François Molins, avait précisé à l'époque que le père avait tardé à rentrer car il s'était ensuite "mis en tête de jouer à Pokemon Go". "Des morceaux choisis" "particulièrement réducteurs", avait dénoncé son avocat.



Le garçonnet, qui s'apprête à fêter ses cinq ans, avait retrouvé sa famille à l'issue de la garde à vue de son père. Ses parents s'étaient dits à l'époque "très affectés mais surtout extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont concouru au sauvetage de leur fils".