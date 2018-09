publié le 24/09/2018 à 19:30

Ce lundi 24 septembre, le budget 2019 a été présenté en Conseil des ministres. Pour moi, ce premier budget réel d’Emmanuel Macron est un budget chiraquien, car il est à la fois sympathique et conservateur. Il est sympathique parce que l’objectif numéro un c’est de redonner du pouvoir d’achat aux Français.



Sur ce point, tout le monde sera très content. C’est d’ailleurs nécessaire pour développer la consommation qui aujourd’hui se porte mal, alors qu’elle représente à elle seule la moitié de l’économie française. Donc ça c’est très bien.

Par ailleurs le choix des priorités : la défense, l’intérieur, l’enseignement supérieur et la recherche, la solidarité… Il n’y a absolument rien à redire. Et vis-à-vis des collectivités locales, le gouvernent tient parole, il y a une vraie stabilisation. Donc ça c’est vraiment sympathique.



Une diminution de 4.164 de fonctionnaires

Mais c’est aussi conservateur. Il y a une diminution de 4.164 postes de fonctionnaires. C’est évidemment totalement marginal. Par ailleurs, on sait très bien que tous les pays qui ont fait de vrais efforts en termes de diminution de leur déficit budgétaire, ont changé les structures.



C’est-à-dire qu’ils ont créé des agences autonomes, ont multipliés des missions, bref ont dégraissé au maximum le corps central et au contraire ont développé la périphérie. Nous on ne le fait pas donc on fait de l’homéopathie habile, mais pas de la chirurgie courageuse.