et AFP

publié le 26/05/2019 à 22:52

À quoi va ressembler le nouvel hémicycle européen ? À l'issue des élections européennes qui se tenaient dimanche dans les 28 pays de l'Union, le Parlement arbore un nouveau visage. Selon les toutes premières projections du Parlement européen, encore préliminaires, le Parti populaire européen (PPE, droite) resterait le premier parti européen, avec 177 sièges sur 751, contre 216 actuellement, devant les socialistes et démocrates (147 contre 185).



Les Libéraux (ALDE), arrivés troisièmes, obtiennent eux 101 sièges. Les écologistes obtiendrait 69 sièges, contre 52 aujourd'hui. Chez les eurosceptiques, le groupe populiste EFDD, où siège le Mouvement Cinq Etoiles italien et que devrait rallier le nouveau parti europhobe de Nigel Farage, passerait de 42 à 56 sièges.

Les forces populistes et eurosceptiques, jusque-là éclatées, marquent des points dans la plupart des pays et pourraient prétendre cette fois à former une véritable coalition dans le nouvel hémicycle. Jordan Bardella, la tête de liste française du RN a d'ailleurs aussitôt appelé à la "constitution d'un groupe puissant" au Parlement européen.

#ElectionsUE19 : résultats mis à jour pour 14 pays, dont la France, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Grèce, l'Irlande... & projection du prochain Parlement européen 2019-2024 : https://t.co/RKnlkAkmIj #Electionseuropeenne2019 pic.twitter.com/K2IWPujQdr — Parlement européen (@PE_FRANCE) 26 mai 2019

Les Eurosceptiques se renforcent

En France, le Rassemblement national arrive en tête avec 23.7% des voix, relativement stable par rapport à 2014 (24,9%). En Allemagne, la coalition d'Angela Merkel au pouvoir reste en tête, mais l'AFD d'extrême droite atteint son objectif avec 10,5% (7,1% en 2014).



En Hongrie, le parti souverainiste Fidesz du Hongrois Viktor Orban arriverait largement en tête, crédité d'une victoire écrasante avec 56% des suffrages, devançant de plus de 45 points l'opposition de centre-gauche et d'extrême droite, selon les estimations. En Italie, où les bureaux ferment à 23h, les sondages des derniers jours donnaient également la Ligue du Nord de Matteo Salvini au-dessus des 35% d'intentions de vote.



Dans les pays du Nord de l'Europe, le parti des Vrais Finlandais progresse mais pas autant que les sondages l'anticipaient. En Suède, le parti des Démocrates de Suède devrait enregistrer une forte hausse, passant de 9,67% en 2014 à 16,9% ce dimanche.

Poussée verte européenne

Les Verts allemands ont quasiment doublé leur score à 20,5-22% (contre 10,7% en 2014). Une poussée également nette en France où la liste Europe-Ecologie Les Verts devient la troisième force du pays, rassemblant de 12 à 13% des voix contre 8,9% en 2014, devant la droite classique des Républicains (autour de 8%). En Finlande, les Verts sont la formation qui a le plus progressé avec près de 15% des voix.



La mobilisation autour de la Suédoise de 16 ans Greta Thunberg, qui a rassemblé des centaines de milliers de jeunes Européens dans les rues ces derniers mois, a visiblement payé - et ce bien que les lycéens, très présents dans les manifestations, soient généralement trop jeunes pour voter.