publié le 27/05/2019 à 05:34

Pari perdu pour Emmanuel Macron. La liste En Marche n'est pas arrivée en tête aux élections européennes en France avec environ 22% des voix, contre 23 environ pour le Rassemblement National. Un score toutefois "honorable" d'après l'Élysée. Édouard Philippe est quant à lui plus réservé. "Quand on arrive deuxième à une élection on ne peut pas dire qu'on a gagné", a assuré le Premier ministre dans une allocution à la suite des résultats ce dimanche 26 mai au soir.



L'Élysée a pourtant fait savoir qu'il ne compte pas changer de cap. Dès l'annonce des résultats, à 20 heures, l'Élysée s'est empressé de saluer un "score honorable" qui montre que "la majorité présidentielle tient bon". "On n'a jamais vu un parti au pouvoir avoir un score aux européennes aussi haut par rapport à l'élection présidentielle", s'est félicité l'entourage d'Emmanuel Macron. Pour Jordan Bardella à l'inverse, avec ce scrutin, c'est "Macron et sa politique qui sont rejetés".

À écouter également dans ce journal :

Attaque de Lyon - Le suspect de l'attaque de Lyon est toujours introuvable. Deux nouveaux clichés ont été diffusés ce week end. Vendredi cet homme a déposé un colis piégé à Lyon. L'explosion a fait 13 blessés. Une explosion qui n'a pas été revendiquée et qui a traumatisé le quartier.



Économie - Un géant mondial en gestation. Renault et Fiat Chrysler devraient annoncer ce lundi 27 mai un projet d'alliance alliance qui pourrait à terme accoucher d'une fusion. Un conseil d'administration est prévu à 8 heures. Pour l'instant aucune réaction chez Renault ou chez son allié japonais Nissan.

Tennis - Roland Garros nous a déjà réservé une belle émotion. Nicolas Mahut a renversé hier en cinq sets l'Italien Cecchinato, demi-finaliste l'an passé. Chez les femmes, ça passe aussi pour Kristinal Mladenovic. À noter la qualification tranquille également de Roger Federer. Entrée en lice ce lundi de Tsonga, Paire, Gasquet, Herbert Simon et premiers coups de raquettes des favoris Nadal, Djokovic et Thiem.