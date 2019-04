Nantes : quatre blessés par balles lors d'une fusillade

publié le 22/04/2019 à 13:19

Nouvelle fusillade à Nantes. Le quartier de Bellevue a une nouvelle fois été le théâtre de coups de feu dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril. Selon Presse Océan, plusieurs individus auraient tiré depuis une voiture précédée d'un scooter vers minuit, blessant quatre personnes.



Transportées au CHU, trois victimes, âgées de 25 et 30 ans, souffriraient de blessures par balles au niveau du thorax, du genou et du visage. Deux sont en urgence absolue. Une vingtaine de douilles auraient été retrouvées sur place, de calibre 9 mm, 7.62 mm, et 7.65 mm, d'après le quotidien local.

Un peu plus tard dans la nuit, des détonations ont également été entendues dans un autre quartier de la ville, le Breil. Il n'y aurait pas de blessés. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire.

La capitale des Ducs de Bretagne connaît depuis quelques jours des fusillades en série. Un peu plus tôt dimanche 21 avril, un adolescent de 16 ans avait déjà été blessé par balles dans le quartier des Dervallières, rapporte Ouest-France. La semaine précédente, un homme avait également essuyé des coups de feu, toujours dans l'ouest de Nantes.