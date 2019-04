publié le 28/04/2019 à 22:16

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez a remporté dimanche les élections législatives en Espagne, mais sans atteindre la majorité absolue tandis que l'extrême droite se prépare à entrer en force au parlement, selon des résultats partiels.



Après le dépouillement de plus de 60% des bulletins de vote, le Parti socialiste de Pedro Sanchez recueillait 29,45% des voix et 124 députés, nettement plus que les 85 remportés aux élections de 2016, mais loin de la majorité absolue de 176 sur 350 à la chambre.

Le scrutin pourrait donc déboucher sur une poursuite de l'instabilité qui marque la politique espagnole depuis la fin du bipartisme conservateurs-socialistes en 2015, avec un parlement fragmenté et des divisions exacerbées par la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Il sera donc obligé de bâtir une coalition hétérogène pour continuer à gouverner.

Le retour de l'extrême-droite

En face, les conservateurs du Parti populaire (PP) en pleine dégringolade et les libéraux de Ciudadanos n'étaient pas en mesure de réunir les voix pour l'en empêcher, même en s'alliant avec le parti d'extrême droite Vox, qui recueille 9,97% des suffrages et 23 sièges, selon ces résultats partiels. Le PP aurait 65 sièges, contre 137 en 2016, et Ciudadanos 57, contre 32 en 2016.



Vox, pratiquement inconnu jusqu'à son irruption au parlement d'Andalousie l'année dernière, a fait resurgir l'extrême droite dans un pays où elle était insignifiante depuis la mort de Franco en 1975.



Mais ce parti progresse en soufflant des électeurs au PP et à Ciudadanos, donc même en unissant leurs forces, ces trois partis ne pourraient pas rééditer le succès qu'ils ont obtenu en Andalousie, où ils ont chassé les socialistes de leur fief au début de l'année.