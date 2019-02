Grand débat : des citoyens impliqués dans une réunion à Neuilly-sur-Seine

publié le 19/02/2019 à 15:42

Même dans les villes pas franchement "gilets jaunes", comme Neuilly-sur-Seine, on a quelque chose à dire. Une réunion dans le cadre du grand débat national avait lieu lundi 18 février, et les habitants avaient plusieurs revendications.



La salle commence à s'agiter lorsque le débat aborde la fiscalité et la dépense publique. "On parle beaucoup de justice fiscale, il serait intéressant que tous les Français payent un peu l'impôt sur le revenu", déclare une participante, sous les applaudissements.

Mais le débat n'est pas caricatural. Des chefs d'entreprise exposent leurs idées pour faire baisser le chômage, une femme plaide pour une TVA réduite sur les produits de première nécessité, l'impôt sur la fortune est à peine mentionné. On parle plutôt de la baisse du nombre de parlementaires, du vote obligatoire, ou encore de lien social.

Certains ont même des demandes un peu farfelues. "Pour les potagers partagés, il faudrait les mettre en hauteur pour éviter que les chiens pissent dessus", dit une habitante. À la sortie les habitants sont plutôt contents. "Il y avait de bonnes idées", déclare une femme. Mais ils ont du mal à concevoir ce que donnera concrètement ce grand débat.