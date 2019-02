publié le 18/02/2019 à 18:52

Une dizaine de ministres vont participer mardi 19 février au Grand débat sur la plateforme Twitch. Après un mois d'échanges et de discussions, tous les moyens sont bons pour renouveler le genre. Cette fois, l'exécutif va s'adresser aux jeunes, aux très jeunes même. Twitch c'est quoi d'ailleurs ?



C'est surtout et d'abord une plateforme de jeux vidéo en ligne en direct. En clair, sur l'écran vous voyez l'écran du jeu, et incrusté dans l'image les joueurs, des jeunes avec un micro-casque sur la tête qui commentent tous ce qu'ils font. Et ces vidéos font des cartons : plus d'un million de spectateurs.



Mais quel rapport entre jeux vidéo et politique? Sur Twitch, on ne fait pas que jouer aux jeux vidéos. Il y a aussi des YouTubeurs qui expliquent et commentent l'actualité politique. Ils sont directement interpellés par des messages.

Et là c'est sérieux, par exemple quand un jeune parle tête de liste aux européennes de la République en marche. "Non ce ne sera pas Marlène Schiappa, mais ça pourrait être une femme. Après ils peuvent nous remettre un vieux papy encore", ionise ce commentateur de Twitch à un internaute.

Une ambiance plutôt détendue. Mardi, on verra si les ministres les seront autant, car les messages auxquels ils vont répondre ne seront absolument pas filtrés.

À écouter également dans ce journal :

SNCF - Une panne électrique s'est déclarée tôt ce lundi dans l'Yonne. Résultat : les TGV entre Paris et Lyon ont dû emprunter une ligne classique évidemment moins rapide. Pour les voyageurs, ça s'est traduit par des retards de 3 heures en moyenne, mais parfois beaucoup plus.



Justice - Il vient d'être primé à la Berlinale. La justice autorise la diffusion du film "Grâce à Dieu" de François Ozon. Ce film raconte l'histoire des victimes de l'affaire Barbarin. Dans cette affaire, un prêtre lyonnais est poursuivi pour agressions sexuelles mais il n'a pas encore été jugé. Il avait assigné le réalisateur pour obtenir un report de la sortie en salle. Mais il a été débouté, à la grande satisfaction des victimes.