Affaire Fiona : Cécile Bourgeon libérée avant un nouveau procès en appel

et AFP

publié le 20/02/2019 à 16:06

Un nouveau procès en appel a été ordonné par la Cour de cassation pour Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona tuée en 2013, qui va donc être libérée, a annoncé son avocate à l'AFP mercredi 20 février.



Cécile Bourgeon ayant fini de purger la peine de cinq ans de prison prononcée en première instance, elle devrait sortir de prison dans les prochaines heures, selon ses avocats, et comparaîtra libre à son nouveau procès. Il s'agira du troisième procès en appel dans ce dossier.



La Cour de cassation examinait aujourd'hui les pourvois de Cécile Bourgeon, mère de la fillette, et de son ex-compagnon Berkane Makhlouf. Tous deux soulevaient plusieurs irrégularités procédurales qui avaient émaillé leur procès en appel devant les assises de la Haute-Loire. Celui-ci avait abouti, le 11 février 2018, à leur condamnation à vingt ans de réclusion pour coups mortels sur la fillette de cinq ans, dont le corps n'a jamais été retrouvé depuis sa disparition en mai 2013.

L'avocate générale s'est prononcée en faveur de la cassation de cet arrêt de la cour d'assises pour quatre raisons : la défense de Cécile Bourgeon n'avait pas eu la parole en dernier, comme le prévoit le code de procédure pénale, lors d'une demande de renvoi du procès ; cette demande de renvoi avait été rejetée sans motivation ; Mme Bourgeon avait été condamnée pour coups mortels et non-assistance à personne en danger, deux infractions incompatibles ; et un expert avait été entendu par la cour sans qu'on lui fasse prêter serment.



La décision détaillée n'étant pas encore disponible, il n'était pas possible de confirmer immédiatement que ce nouveau procès concernera également bien M. Makhlouf.