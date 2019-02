publié le 14/02/2019 à 21:28

Pour son septième déplacement dans le cadre du "grand débat national", Emmanuel Macron a échangé avec des maires et des entrepreneurs autour des thèmes de la ruralité et de l'économie.



Durant la matinée, le chef de l'État s'est rendu à Gargilesse-Dampierre, un village de 300 habitants situé à 40 kilomètres au sud de Châteauroux, où il a notamment évoqué, sans les nommer, les manifestations des "gilets jaunes" : "On ne peut pas projeter l'image d'un pays où il y aurait de la violence partout, ce n'est pas vrai. Je pense que cela dessert tout le monde, en particulier celles et ceux qui vivent du commerce et de l'attractivité. Là-dessus, je serai d'une fermeté accrue".

Le président de la République s'est ensuite rendu à Déols où il a reçu, en ce jour de la Saint-Valentin, un diplôme venu d'un village voisin du nom de Saint-Valentin justement. Une lettre d'amour qui était à son attention mais également à celle de la Première dame, Brigitte Macron.