publié le 18/03/2019 à 05:24

C'est un sujet qui revient sans cesse sur la table. Invitée du Grand Jury dimanche 17 mars, Agnès Buzyn a évoqué la question des retraites. La ministre des Solidarités et de la Santé a envisagé de "proposer un allongement de la durée de travail" lors des discussions avec les partenaires sociaux "dans le cadre de la réforme générale" des retraites.



"Moi j'entends ces débats. Le président de la République avait pris lors de sa campagne l'engagement devant les Français de ne pas toucher à l'âge de départ à la retraite. Après, nous allons mener une réforme des retraites pour rendre les retraites plus universelles, plus compréhensibles pour les Français et avoir un système qui pérennise notre système par répartition, peut-être que cela, ça sera en discussion avec les partenaires sociaux dans le cadre de la réforme générale", a-t-elle indiqué.

Une simple idée qui fait bondir les syndicats. Pour le numéro un du syndicat Force ouvrière, Yves Veyrier, les "masques tombent". "L'urgent n'est pas de reculer l'âge de la retraite, l'urgent est de faire en sorte que les politiques économiques assurent un emploi à temps plein dès l'entrée dans la vie active et jusqu'à l'âge légal de départ. Si on arrivait à cela, l'équilibre économique des régimes de retraite serait fortement facilité", a-t-il répondu sur RTL.

