Le président de la région des Hauts-de-France propose de reculer l'âge de départ à la retraite. "Je pense que chaque année il faut repousser l'âge de départ de 2 à 3 mois. Ce qui veut dire qu'en 2028-2030 on serait à 64 ans comme âge légal et qu'en 2032-2035 on serait à 65 ans". "Si on vit plus longtemps il faut accepter de travailler plus longtemps", a ajouté Xavier Bertrand.



"Ce que je propose c’est que les sommes qui sont dégagées, c’est-à-dire six millions d’euros par an, quand on a augmenté d’un an. Dans ces conditions-là on pourrait permettre aux entreprises de cotiser un peu moins et surtout aux salariés de cotiser un peu moins, de garantir de meilleures retraites et qu’on arrête avec la politique de gribouille actuelle", a détaillé le président de région.

"Tous les retraités doivent pouvoir bénéficier de la garantie du pouvoir d’achat jusqu’à la fin de leurs jours" et demande donc l’indexation des retraites sur l’inflation