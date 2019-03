publié le 17/03/2019 à 17:05

Les vapoteurs souffrent plus souvent de maladies cardiaques que les non-vapoteurs, selon une grande étude préliminaire dévoilée aux États-Unis et qui n'établit pas de lien de cause à effet. Agnès Buzyn indique qu'"aujourd'hui, les gens qui s'engagent dans le vapotage sont des personnes qui souhaitent s'arrêter de fumer. La cigarette est nettement plus toxique que le vapotage".



La ministre des Solidarités et de la Santé ajoute lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 17 mars : "Nous ne connaissons pas les toxicités à long terme. Il fallu attendre 30 ans pour savoir que la cigarette provoquait le cancer".

Pourquoi un délai aussi long ? "C'est la science, pour connaître les effets à long terme d'un produit, il faut avoir du recul. Nous savons que certains produits créent un peu d'inflammation cellulaire, est-ce que ça peut donner des maladies dans plusieurs années ? Nous ne le savons pas", répond Agnès Buzyn.

Elle affirme "préférer que les gens arrêtent de fumer avec les substituts nicotiniques. Ils sont remboursés par la sécurité sociale depuis l'année dernière, quand ils sont prescrits pas un médecin".