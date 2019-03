publié le 17/03/2019 à 14:13

Des violences à Paris et un weekend écourté. Emmanuel Macron a décidé de rentrer plus tôt de son week-end au ski, après les manifestations des "gilets jaunes" qui ont dégénéré à Paris, samedi 16 mars.

Critiqué par l'opposition pour son absence, le président de la République a promis des "décisions fortes", en réponse aux débordements. Invitée lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 17 mars, Agnès Buzyn estime qu'Emmanuel Macron "est parfaitement au travail". "Personne en France ne peut douter que le président de la République travaille et travaille plus qu'aucun de ses prédécesseurs", ajoute la ministre des Solidarités et de la Santé.



Elle défend ainsi l'attitude du président de la République : "A posteriori, c'est très facile de dire que cela a atteint un niveau de violence extrême. Le président de la République a pris les décisions qui s'imposent de rentrer de son week-end, il a tenu une cellule de crise avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur".