publié le 19/04/2019 à 05:17

Une parenthèse "Notre-Dame-de-Paris". Alors que les images de l'incendie demeurent dans les esprits de tous, Emmanuel Macron bénéficie d'une petite accalmie. Sa côte de popularité gagne 3 points sur cette nouvelle vague, selon le sondage BVA pour RTL, Orange et La Tribune publié ce vendredi 19 avril. Le chef de l'État n'avait plus atteint ce niveau depuis septembre 2018.



Son discours, ses mots et son ton ont su résonner avec l’émotion des Français. Les deux tiers d’entre eux sont convaincus et jugent qu’il a été à la hauteur de l’événement. En première ligne ? Les retraités auprès desquels il gagne 6 point.

Cependant, attention. Derrière cette embellie apparente, l’impatience reste intacte et la conclusion du grand débat national se fait attendre. "Les Français considèrent qu'il a été à la hauteur de l'événement. On est dans une parenthèse particulière (...) Mais pour autant, derrière, la réalité va revenir très très vite. Dès que le président de la République aura annoncé ses mesures, on peut s'attendre à retrouver un très fort clivage politique", analyse Édouard Lecerf au micro de RTL.



Le grand débat national demeure toujours une priorité. Ainsi, 4 personnes interrogées sur 10 estiment qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû reporter ses annonces. Parmi eux, une majorité de Français aux revenus modestes, des sympathisants de la France Insoumise et des sympathisants du Rassemblement National. Ce sont eux qui se manifesteront en premier si les annonces se font trop attendre.

