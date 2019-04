publié le 18/04/2019 à 13:37

Ils sont entrés à pas lents, le visage encore marqué par leur combat acharné contre le feu. Les pompiers qui ont lutté contre l'incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée, ce jeudi 18 avril. "Le pays et le monde tout entier nous ont regardés et vous avez été exemplaires", leur a assuré le chef de l'État.



Quelque 300 personnes étaient réunies pour cet hommage dans la salle des fêtes du Palais de l'Élysée : 250 pompiers de Paris, des pompiers des départements franciliens, des policiers et des membres de la Croix Rouge et de la Protection civile. "Vous avez été l'exemple parfait de ce que nous devons être", a ajouté le Président.

Le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez, Franck Riester (Culture) et Florence Parly (Armées) étaient également présents.

Neuf heures de lutte acharnée

Au total, 400 pompiers avaient été mobilisés pour éteindre le violent incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le lundi 15 avril. Ils avaient lutté pendant plus de neuf heures pour contenir la propagation des flammes et préserver la structure de l'édifice, le tout avec 20 kg d'équipement sur le dos et dans une fournaise dépassant les 800°. Une soixantaine de pompiers continuent d'intervenir pour éviter toute reprise de feu.



Une cérémonie d'hommage à "celles et ceux qui ont contribué à sauver" Notre-Dame doit aussi être organisée ce jeudi 18 avril sur le parvis de l'Hôtel de Ville, à quelques centaines de mètres de la cathédrale.