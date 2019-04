et AFP

publié le 18/04/2019 à 22:09

Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah a été condamné jeudi 18 avril à 30 ans de réclusion, la complicité avec le tueur ayant été retenue. Une dernière fois avant que la cour ne se retire pour délibérer, le principal accusé, 36 ans, a dit être étranger aux crimes perpétrés par son frère Mohamed Merah : sept assassinats commis l'arme au poing, nourris de la haine des soldats de la République et des juifs, en mars 2012 à Toulouse et Montauban.

Abdelkader Merah avait été condamné à 20 ans de réclusion en 2017. Il était de nouveau jugé à partir de ce lundi 25 mars à Paris pour "complicité" des meurtres de son frère Mohamed à Toulouse et Montauban il y a sept ans.



Pour les familles de victimes, Abdelkader Merah connaissait le funeste projet de son frère Mohamed. C'est même lui qui l'aurait aidé à tout préparer, lui qui aurait converti son frère à un islam radical. Latifa Ibn Ziaten, la mère d'Imad, une des victimes du terroriste, en est notamment convaincue.

Plus d'informations à venir.