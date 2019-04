Tarn-et-Garonne : un arbre chute sur des enfants dans la cour d'une école

publié le 18/04/2019 à 17:40

C'est un accident rarissime qui s'est produit jeudi 18 avril dans une école primaire à Bessens, dans le sud du Tarn-et-Garonne. Un marronnier centenaire a chuté sous l'effet de vents violents sur trois enfants qui se trouvaient dans la cour de récréation. Le département était placé en vigilance jaune.



Selon nos informations, deux petits garçons de 6 et 7 ans sont dans un état critique. Le premier est blessé au thorax. Il a dû être évacué par un hélicoptère du Samu vers Toulouse. Le second a été gravement blessé à la jambe. Lui aussi a été pris en charge et envoyé à l'hôpital de Toulouse. Le troisième enfant est plus légèrement blessé.

La Dépêche qui a révélé l'information, précise que les secours sont sur place, que les parents également. En attendant, les écoliers sont confinés dans l'école. Une cellule de crise a été ouverte dans la mairie située à proximité.

L'école sera fermée demain vendredi 19 avril, indique la préfecture.



Plus d'informations à venir.