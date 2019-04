publié le 18/04/2019 à 19:46

Après le tragique incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris lundi 15 avril, Emmanuel Macron a personnellement pris en main le dossier de la reconstruction de la cathédrale en s'auto-intronisant architecte en chef.



Le chef de l'État est allé deux fois sur place, dont une fois avec sa femme quelques heures après l'apparition des premières flammes. Il a prononcé un discours mardi, présidé un conseil des ministres mercredi et met en oeuvre un projet de loi ainsi qu'un concours d'architecte pour œuvrer à la reconstruction du monument le plus visité d'Europe.

Ses manœuvres sont cependant risquées car, à partir du moment où Emmanuel Macron s'est auto-intronisé dans cette nouvelle fonction, la moindre chose qui se passera mal sera de sa faute, ce qui ne manquera pas de profiter à ses adversaires politiques.

Concernant son allocution avortée à cause de cet incendie, le président de la République a perdu son effet de surprise puisqu'un grand nombre des annonces qu'il devait faire sont désormais connues. Il devra donc rajouter des mesures nouvelles, différentes et qui soient beaucoup plus précises que ce qui était envisagé initialement.