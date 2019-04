publié le 15/04/2019 à 05:51

La prise de parole est prévue pour 20h. Emmanuel Macron s'adressera ce lundi 15 avril aux Français. Il présentera ses annonces à l'issue du grand débat national. Le chef de l'État promet de transformer "les colères en solutions".



"C'est un nouvel acte", assure l'Élysée, qui promet des "changements en profondeur". C'est en effet un virage très net qui s'opère au niveau de la communication du président de la République, qui cherche depuis 2 ans à se démarquer de la présidence bavarde de François Hollande.

Le chef de l'État reproche aux journalistes d'abaisser le débat, de ne chercher que les petites phrases polémiques. Il avait même mis fin à la traditionnelle interview du 14 juillet. L'Élysée expliquait à l'époque que "la pensée présidentielle complexe se prêtait mal aux jeu des questions/réponses avec les journalistes". Mais voilà, la crise des "gilets jaunes" est passée par là, et une partie des Français ne le comprend pas.

"Il faut parler aux journalistes quand on a des choses à dire et aujourd'hui c'est le cas", se défend un ministre. Le chef de l'État a donc choisi une intervention en 2 temps : il fera des annonces ce lundi soir et mercredi, lors d'une conférence de presse. Une manière de prendre le temps de faire de la pédagogie, mais aussi et surtout de garder les projecteurs braqués sur lui toute la semaine. Car Emmanuel Macron oblige l'opposition a réagir demain, avant de reprendre la main mercredi depuis l'Élysée.

Européennes - Toujours le même duel : 22,5% des intentions de vote pour LaREM, 21% pour le Rassemblement national, c'est la conclusion de notre baromètre Harris Interactive pour RTL, LCI et Le Figaro à un mois et demi du scrutin.



Justice - Des plaintes ont été déposée contre 4 gendarmes pour homicides involontaires. Ces militaires avaient fait la fête avec un collègue et l'avait laissé prendre le volant ivre en février dernier. Le chauffard avait tué un couple de retraités.



Football - Le PSG perd le Nord en Ligue 1. Paris a été humilié 5 buts à 1 chez son dauphin Lille hier soir. Le club de la capitale attendra donc encore avant de faire la fête. Un nul suffisait pour être sacré champion de France.