publié le 14/04/2019 à 23:11

Paris attendra encore un peu. En infériorité numérique et affaibli par les blessures en début de match de Thiago Silva et Thomas Meunier, le PSG a sombré 5-1 face à Lille dimanche 14 avril. Les Parisiens devront encore patienter avant de célébrer leur huitième titre de champion de France, peut-être dès mercredi à Nantes.



Les partenaires de Juan Bernat, buteur (11e) avant son exclusion (36e), ont craqué sur des buts de Nicolas Pépé (52e), Jonathan Bamba (65e), Gabriel (72e), José Fonte (84e) et Meunier contre son camp (7e). C'est seulement la seconde défaite de la saison en Championnat de France pour le PSG, qui disputera le 27 avril la finale de la Coupe de France contre Rennes.

"On va être champion. Mais il faut perdre avec la manière. On ne peut pas manquer de personnalité comme ça, prendre trois, quatre, cinq (buts). C'est ça qui n'est pas normal", a réagi Kylian Mbappé.

"Après, perdre, ça arrive. Ils ont une bonne équipe donc félicitations eux, devant un beau public et un beau stade. Mais c'est nous, on doit jouer avec plus de personnalité. C'est un de nos défauts et il va falloir vite corriger ça. On a joué comme des débutants. Faut se reconcentrer. Il y a un match mercredi. Faut arrêter de faire comme ça."