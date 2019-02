publié le 28/02/2019 à 21:50

Il roulait avec 2,54g d'alcool dans le sang, et en excès de vitesse sur une route nationale située à proximité de Bourgoin-Jallieu (Isère). Mardi 26 février, ce gendarme, qui n'était pas en service, a percuté par l'arrière, le véhicule d'un couple de retraités de 70 et 72 ans, morts sur le coup. Au total, six véhicules ont été impliqués dans ce carambolage mortel.



Placé en garde à vue, le gendarme en poste dans une brigade locale a été jugé en comparution immédiate ce jeudi 28 février pour "homicide involontaire", aggravé de deux circonstances dont l'alcool et a écopé de 18 mois de prison ferme. Il a été incarcéré dans la foulée.

Mercredi 27 février, la maire de la commune où résidaient les deux victimes avait pris la parole. "C'était des gens très discrets qui étaient très gentils. C'est vraiment un drame, une catastrophe et une tristesse pour notre village. C'est dramatique parce que c'est un drame lié à l'alcool".

