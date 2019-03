publié le 19/03/2019 à 20:32

Ce mardi 19 mars, Christophe Castaner a confirmé devant le Sénat la réalité du dysfonctionnement du maintien de l'ordre samedi 16 mars, lors de l'acte 18 des "gilets jaunes".



Mais il faut rappeler qu'il y a eu un dysfonctionnement beaucoup plus grave dans l'exercice de la démocratie de la part des Black Blocs et d'une fraction importante des "gilets jaunes".

Mais oui, il y a eu dysfonctionnement dans la conduite des opérations. Édouard Philippe et Christophe Castaner expliquent que les instructions étaient mal appliquées, que la stratégie imposée en décembre n'a pas été mise en œuvre comme elle aurait dû, tirent les conséquences que l'on sait, à savoir le remplacement de plusieurs fonctionnaires à la préfecture de police, ce qui n'est pas banal et les mesures annoncées par Édouard Philippe lundi.

Castaner sous pression pour samedi prochain

Plusieurs parlementaires de droite et d'extrême-droite ont demandé la démission de Christophe Castaner. Si on était dans un régime parlementaire comme en Grande-Bretagne ou en Espagne, il aurait démissionné. En France, on est dans un régime présidentiel, il faudra attendre. Mais le ministre de l'Intérieur a quand même intérêt à ce que tout se passe bien samedi prochain.



Quant à ceux qui accusent le gouvernement de laxisme, ce n'est pas justifié. On peut l'accuser de maladresses, de contradictions et le plus grave, d'inefficacité. La France, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, n'est pas du tout un pays laxiste. Elle est même critiquée au niveau européen et par les Nations unies pour sa sévérité. Tout le monde sait qu'à chaque fois qu'il y a un problème de maintien de l'ordre, il y a une nouvelle loi, de nouvelles mesures et que c'est toujours plus de répression. Et c'est ce qu'il se passe une fois de plus.