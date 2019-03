publié le 19/03/2019 à 08:18

Ce mardi se tient le procès à Lille de quatre militants de la cause animale. Ils sont jugés pour une quinzaine de dégradations commises contre des boucheries et des restaurants de viande, des actes de plus en plus violents au fil des semaines. Laurent Rigaud est le président du syndicat des bouchers du Nord, partie civile dans ce dossier. Il souhaite un procès exemplaire.



Le syndicaliste invité de Julien Sellier, s'est confié sur RTL à l'approche du procès. Il note qu'en 2017, les boucheries ont subi 10 attaques, contre 20 en 2018 et depuis deux mois "13 attaques d'un seul coup", déplore-t-il. Pour le boucher de métier, "les sanctions doivent tomber" et la situation doit "revenir à un état normal". Sans nier pour autant le droit des militants à revendiquer des idées contraires aux siennes, l'artisan condamne les violences et les dégradations infligées aux établissements, qu'il qualifie d'"actes de terrorisme".

À écouter également dans ce journal

Un préfet qui saute et des interdictions de manifester. Le gouvernement serre la vis après les violences du samedi 19 mars en marge d'une manifestation de "gilets jaunes". Le Préfet de police de Paris, Michel Delpuech, est remplacé par le préfet de la Nouvelle Aquitaine, Didier Lallement qui a une réputation de poigne de fer. Sur le terrain, les manifestations seront interdites si les casseurs sont présents.

À Draguignan dans le Var, un immeuble a été entièrement détruit par les flammes cette nuit. Les 42 appartements sont partis en fumée. Par miracle, il n'y a pas de blessés.



Aujourd'hui, c'est la journée de l'allergie. L'occasion de rappeler que ces allergies sont la principale cause de l'asthme dans 80% des cas chez l'enfant et 50% chez l'adulte

Plus de quatre millions de personnes sont touchées en France.