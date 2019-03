publié le 19/03/2019 à 16:42

Ils étaient 17.500 à Paris selon un comptage indépendant pour un collectif de médias (réalisé par le cabinet Occurence) et 50.000 selon la CGT. Mardi 19 mars, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues à l'appel de la CGT et de Force ouvrière pour réclamer davantage de pouvoir d'achat et défendre les services publics.



Hausse des salaires, revalorisation des retraites, rejet de la réforme de la fonction publique, du projet de loi Blanquer sur l'école... Les mots d'ordre étaient multiples pour cette mobilisation qui veut "amplifier le mouvement social" et à laquelle avaient également appelé Solidaires, la FSU (enseignants), l'Unef (étudiants) et l'UNL (lycéens).

À Paris, plusieurs milliers de personnes ont commencé à défiler vers 14 heures du boulevard Saint-Michel vers le Champ-de-Mars, avec aussi la présence de partis (PCF, NPA, LO...) et organisations comme Attac.

Trois jours après le saccage des Champs-Élysées lors de l'acte 18 des "gilets jaunes" et au lendemain des annonces d'Édouard Philippe contre les "casseurs", cette manifestation se déroulait dans le calme sous le soleil et avec une présence policière discrète. "Pas de répression non non non, des manifestations oui oui oui", entendait-on par exemple.