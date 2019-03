publié le 19/03/2019 à 20:59

Alors qu'il pourrait être titularisé à la pointe de l'attaque française ce vendredi 22 mars face à la Moldavie (20h45), Olivier Giroud vit des heures compliquées avec son club de Chelsea. Titularisé une seule fois lors des seize derniers matchs de Premier League et ne jouant que l'Europa League, le numéro 9 des Bleus se retrouve cantonné à un rôle de doublure, dans l'ombre de Gonzalo Higuain, l'attaquant argentin recruté cet hiver par les Blues.



Une situation que l'international français (87 sélections) a du mal à accepter : "Bien sûr que c'est frustrant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a clairement pas de compétitions depuis janvier. C'est comme ça, je sais que je ne vais jouer que l'Europa League et j'essaye de faire ce qu'il faut pour être le plus efficace et le plus important possible pour l'équipe".

En fin de contrat à l'issue de la saison, Olivier Giroud devrait donc quitter la capitale anglaise cet été et ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1, sept ans après l'avoir quitté sur un titre de champion de France, acquis avec Montpellier en 2012 : "L'avenir sera peut-être mouvementé cet été. Je n'ai pas peur de redescendre d'un niveau pour avoir plus de temps de jeu. Ça pourrait être une fin de carrière en France".