publié le 22/03/2019 à 18:10

À la veille de l'acte 19, la polémique sur la mobilisation des militaires de l'opération Sentinelle n'en finit pas. Ce vendredi 23 mars, Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à une mobilisation massive et pacifique des "gilets jaunes", a demandé aux soldats de ne pas utiliser leurs armes.



Le chef de file de la France insoumise a lancé, lors d'un point presse à l'Assemblée nationale, un appel "aux militaires eux-mêmes, pour qu'ils sachent que nous avons parfaitement compris que leur avis n'a pas été sollicité. Qu'il n'est même pas certain que le chef d'état major des armées ait été informé (...) et qu'il n'a donc pas été en situation de donner son point de vue." Il leur a également demandé de ne pas tirer. "Quand bien même ils en recevraient l'ordre, qu'il n'y obéissent pas, qu'ils ne tirent pas", a-t-il lancé.

Le gouverneur militaire de Paris, le général Bruno Leray, avait indiqué ce vendredi 22 mars sur Franceinfo que les militaires "ont différents moyens d'action pour faire face à toute menace. Ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu", dans les cas où "leur vie ou celle des personnes qu'ils défendent est menacée".

Pas de militaires pour le maintien de l'ordre

Jean-Luc Mélenchon a obtenu une réponse quasi immédiate depuis Bruxelles du président de la République. L'armée n'est "en aucun cas en charge du maintien de l'ordre et de l'ordre public", a répliqué Emmanuel Macron.



"C'est exactement la même chose que ce qui avait été décidé au mois de décembre et à plusieurs reprises par le passé, c'est-à-dire faire appel aux militaires de l'opération Sentinelle pour ce qui est leur mission, la lutte contre le terrorisme et protéger des sites sensibles, pour pouvoir décharger les policiers et les gendarmes de ces missions."



Les soldats devraient en effet être déployés pour protéger des bâtiments officiels et autres "points fixes".