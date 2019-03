publié le 22/03/2019 à 14:13

Cette fois, aucun débordement ne sera toléré. Le préfet de Police de Paris, Didier Lallement, interdit ce samedi 23 mars tout rassemblement des "Gilets jaunes" avenue des Champs-Élysées et sur des portions de 100 m dans les rues transversales qui y mènent, dans un arrêté pris ce vendredi 22 mars. La place de l’Étoile sera elle aussi interdite, ainsi que le périmètre de l'Élysée et de l’Assemblée Nationale. Quiconque voudrait braver cette interdiction s'expose à une contravention pouvant aller jusqu'à 135€.



Cette décision a été prise suite aux violences commises lors de la précédente manifestation, le samedi 16 mars. Plusieurs commerces et restaurants comme le célèbre Fouquet's avaient été incendiés, vandalisés, ou pillés. "Il existe des raisons sérieuses de penser que ces violences et dégradations sont susceptibles de se reproduire", indique cet arrêté.



Il prévoit sur cette même zone l'interdiction du port et de transport d'armes, y compris factices, et de munitions "ainsi que de tous objets susceptibles de constituer une arme." Certains objets seront eux aussi prohibés aux abords des rassemblements : les articles pyrotechniques, les substances dangereuses et les objets destinés à dissimuler tout ou partie du visage.

D'autres villes avaient déjà pris des arrêtés d'interdiction de manifester pour des zones très précises. C'est le cas de Marseille, Nice, Metz, ou encore Toulouse.