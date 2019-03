publié le 22/03/2019 à 10:16

La police judiciaire peut parfois compter sur la bêtise de certains suspects. Jeudi 21 mars, la gendarmerie de l’Indre-et-Loire remarque sur Facebook, une jeune femme qui se vante auprès de ses contacts sans même se dissimuler d’avoir participé à la manifestation des "gilets jaunes", samedi 16 mars, à Paris. Pire, elle poste même la photo d’un tabouret et de couverts volés dans le célèbre restaurant des Champs-Élysées le Fouquet's, pillé lors de la manifestation.



Aussitôt la gendarmerie alerte les enquêteurs du 1er district de police judiciaire à Paris qui se mettent en route. À 8 heures du matin, ils débarquent alors au domicile de la suspecte, une aide-soignante de 30 ans et retrouve effectivement dans la maison le tabouret et plusieurs couverts du Fouquet's. Elle est interpellée avec son conjoint qui reconnait lui aussi avoir participé à la manifestation.

La garde à vue du couple qui a commencé jeudi matin a été prolongées ce vendredi pour vols et dégradations de biens privés.