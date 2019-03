Moldavie-France : les compos probables avec Coman et Kurzawa

et AFP

publié le 22/03/2019 à 14:49

Un remplacement contraint, un autre voulu ? Layvin Kurzawa et Kingsley Coman, plus apparu en Bleu depuis les 14 et 10 novembre 2017, semblent appelés à débuter sur la pelouse du stade Zimbru de Chisinau, la capitale de la Moldavie, vendredi 22 mars (20h45). C'est ce qui ressort de la dernière séance d'entraînement orchestrée par Didier Deschamps, à la veille de la rencontre.



En l'absence du titulaire au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez, blessé, c'est Lucas Digne qui devait honorer sa 24e sélection. Mais le joueur d'Everton a écourté la mise ne place tactique en raison d'une douleur à la cuisse gauche. Le Parisien Layvin Kurzawa l'a alors suppléé.

Toujours sur le côté gauche, mais un cran plus haut sur le terrain, le sélectionneur pourrait aussi titulariser le revenant Kingsley Coman plutôt que Blaise Matuidi, afin de déstabiliser un bloc moldave sans doute très regroupé et offrir des centres à Olivier Giroud et consorts. Le joueur du Bayern Munich est "dans le dribble, la percussion, l'élimination", a souligné Deschamps.

Charnière Varane-Umtiti

Un autre Français pourrait faire son retour : Samuel Umtiti. Le défenseur central, indispensable pendant le Mondial, a manqué les rassemblements d'octobre et novembre en raison d'une gêne récurrente au genou gauche. En reprise avec le FC Barcelone, "il n'a pas enchaîné des matches tous les trois, quatre jours" mais "il est sur la bonne voie" et "susceptible de pouvoir débuter" contre la Moldavie, assure Deschamps.

Moldavie-France : les compos probables

Moldavie : Koselev - Jardan, Posmac, Carp, Reabciuk - Cociuc, Ionita (cap.) - Antoniuc, Cebotaru, Ginsari - Damascan



France : Lloris (cap) - Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa (ou Digne) - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Coman (ou Matuidi) - Giroud