Emmanuel Macron a entamé hier soir un périple de plusieurs jours à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Une "itinérance mémorielle", comme le dit l'Élysée. Ce matin, le chef de l'État assistait à une cérémonie au monument aux morts de Morhange, en Moselle. Et cet après-midi, il a rencontré des élus à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle, avant une visite d'entreprise. Avec ce planning bien rempli, Emmanuel Macron n'a pas trouvé le temps d'aller à la rencontre des Français et ça ne passe pas très bien.



À Pont-à-Mousson, des centaines de barrières empêchaient en effet l'accès à la place de la mairie. Derrière les grilles, certains avaient pourtant attendu six heures pour serrer la main du Président et forcément, lorsque le cortège d'Emmanuel Macron est passé sans s'arrêter, les déçus étaient nombreux. "On n'a même pas eu le temps de lui dire au moins bonjour. C'est la moindre des politesses", regrette l'un d'eux au micro de RTL.

C'est peut-être la manifestation annoncée de la CGT qui a empêché les habitants d'aller au contact du chef de l'État, le dispositif de sécurité ayant été modifié hier soir. 'Initialement, il y avait une possibilité d'approcher d'un petit peu plus près. Les services de sécurité ont souhaité que le dispositif soit un peu déplacé, donc beaucoup de gens n'ont pas pu l'approcher d'aussi près qu'ils l'auraient souhaité. C'est peut-être un petit peu dommage", explique Henri Lemoine maire LR de Pont-à-Mousson.

Et à défaut de passer du temps avec les Français, Emmanuel Macron a pris le temps de chouchouter les élus locaux. La pause déjeuner d'une heure a finalement duré plus de 3 heures.

