publié le 05/11/2018 à 16:58

Un immense bruit sourd suivi d'une épaisse fumée. Deux immeubles mitoyens se sont effondrés en plein centre de Marseille ce lundi 5 novembre. Les faits se sont produits peu avant 10 heures du matin dans la rue d'Aubagne, située dans le quartier populaire de Noailles. "J'habite juste à côté, je regardais la télé quand j'ai entendu un grand bruit, mais pas d'explosion, puis un nuage de fumée", a par exemple témoigné Antonio Dias, 30 ans.



"L'immeuble s'est effondré d'un bloc en quelques secondes. Je n'ai pas entendu le bruit d'une explosion", a de son côté raconté Djaffar Nour, qui faisait ses courses dans la rue à quelques dizaines de mètres des bâtiments effondrés.

Les deux bâtiments de 4 et 5 étages, très vétustes, étaient réduits à un amas de débris et un troisième immeuble mitoyen menacerait également de s'effondrer, selon les secours présents sur place. En fin de matinée, quelque 85 marins-pompiers et deux équipes cynotechniques étaient à pied d'oeuvre dans cette petite rue commerçante.

Un effondrement prévisible ?

La vétusté de ces deux immeubles était connue de tous dans ce quartier proche du Vieux-Port et de la Canebière. "La semaine dernière, les pompiers étaient venus et avaient bloqué la rue pendant deux heures à cause du risque d'effondrement mais ensuite, il ne s'était rien passé du tout", a expliqué Ludovic, étudiant de 26 ans, qui habite en colocation en face de l'immeuble.





L'un des deux bâtiments, situé au numéro 63 de la rue d'Aubagne et qui appartenait au bailleur social Marseille Habitat, était "fermé et muré", selon le maire, suite à un arrêté de péril. En revanche, l'immeuble situé au numéro 65 était toujours habité et contenait neuf appartements, selon les pompiers.

Quel est le bilan ?

Deux passants ont été légèrement blessés après cet effondrement. Mais le bilan pourrait s'aggraver dans les heures à venir alors que le procureur de la République de Marseille, Xavier Tabeux, a évoqué qu'il était possible qu'une "dizaine d'habitants" soient présents au moment du drame.



Par mesure de sécurité, alors qu'un troisième immeuble menace toujours de s’effondrer, une soixantaine de personnes vivant à proximité ont été évacuées par les marins-pompiers.

